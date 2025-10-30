POKLEKNUO PRED BOLESTI
Preminuo voljeni Robert Zanki: Vijest o njegovom preranom odlasku potresla Vodice
Vodice su od jutros zavijene u crno jer preminuo je Robert Zanki, 24-godišnji mehaničar i otac male djevojčice, poznat po vedrini i neustrašivosti.
Vijest o njegovom preranom odlasku duboko je potresla cijeli grad, koji je tek nedavno s oduševljenjem dočekao njegov povratak iz inozemstva nakon višemjesečnog liječenja, prenosi Večernji list.
Robert je posljednju godinu života proveo u teškoj borbi s Ewing sarkomom, rijetkim i agresivnim oblikom raka kostiju. Sve je započelo bezazleno - otišao je liječniku zbog otežanog disanja.
Nakon ultrazvuka u šibenskoj bolnici, uslijedila je dijagnoza koja je promijenila sve. Zbog težine bolesti, odmah je prebačen u KBC Rebro, a potom u Tursku, gdje je proveo više od sedam mjeseci na liječenju.
Liječnički tim u Turskoj procijenio je da se može vratiti kući i nastaviti s normalnim životom. Povratak u rodne Vodice bio je trenutak za pamćenje - mještani su mu priredili bakljadu dobrodošlice, uvjereni da su najteži dani iza njega.
No samo dva tjedna kasnije, u noći sa srijede na četvrtak, stigla je tragična vijest - Robert je preminuo.
Iako je izgubio najtežu bitku, Robert je ostavio dubok trag u svom gradu. Vodice će ga pamtiti kao hrabrog mladića, punog volje za životom i ljubavi prema obitelji.
Posljednji ispraćaj Roberta Zankija bit će održan u ponedjeljak, 3. studenog, na mjesnom groblju u Vodicama.
