u tijeku krim istraživanje
Priveden Ivan Pokupec koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjed ga prijavio za prijetnju
Vjeroučitelj Ivan Pokupec, koji je širio laži o tome da je časnu sestru u Zagrebu napao migrant, danas je priveden.
Oglas
Kako doznaje Index, priveden je nakon što ga je prijavio susjed kojem je prijetio na njivi.
Zbog tih prijetnji policija ga je privela i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.
Podsjetimo, Pokupec je početkom prosinca prijavljen zbog "remećenja javnog reda i mira i spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru".
Pokupec je prijavljen prekršajno za širenje lažnih vijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas