Oglas

u tijeku krim istraživanje

Priveden Ivan Pokupec koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjed ga prijavio za prijetnju

author
N1 Info
|
11. pro. 2025. 14:19
PXL_221121_90780920
Slavko Midzor / Pixsell

Vjeroučitelj Ivan Pokupec, koji je širio laži o tome da je časnu sestru u Zagrebu napao migrant, danas je priveden.

Oglas

Kako doznaje Index, priveden je nakon što ga je prijavio susjed kojem je prijetio na njivi.

Zbog tih prijetnji policija ga je privela i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, Pokupec je početkom prosinca prijavljen zbog "remećenja javnog reda i mira i spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru".

Pokupec je prijavljen prekršajno za širenje lažnih vijesti.

Teme
ivan pokupec

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ