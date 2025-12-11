Priveden Ivan Pokupec koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjed ga prijavio za prijetnju

Slavko Midzor / Pixsell

Vjeroučitelj Ivan Pokupec, koji je širio laži o tome da je časnu sestru u Zagrebu napao migrant, danas je priveden.

Kako doznaje Index, priveden je nakon što ga je prijavio susjed kojem je prijetio na njivi.

Zbog tih prijetnji policija ga je privela i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, Pokupec je početkom prosinca prijavljen zbog "remećenja javnog reda i mira i spokojstva građana na društvenim mrežama, šireći lažne vijesti o napadu na časnu sestru".

Pokupec je prijavljen prekršajno za širenje lažnih vijesti.