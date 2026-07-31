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ŠOK NA A1

Kamion jurio krivim smjerom autocestom pa udario u auto kod Lučkog: "Nije ni pokušao stati..."

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N1info
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31. srp. 2026. 10:28
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Tomislav Miletic/PIXSELL

Na autocesti A1 kod Lučkog u petak ujutro došlo je do prometne nesreće nakon što je vozač manjeg kamiona vozio u suprotnom smjeru i udario u drugo vozilo.

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Zagrebačka policija i dalje obavlja očevid na autocesti A1 na dionici iz smjera Jastrebarskog prema Zagrebu, gdje je vozač manjeg kamiona u petak ujutro vozio pogrešnim smjerom te izazvao prometnu nesreću.

"Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati", ispričao je za 24sata čitatelj koji je u petak ujutro snimio kamion kako se kreće suprotnim smjerom nedaleko od Lučkog. Dodao je da je primijetio kako vozilo ima strane registracijske oznake.

Policija je odmah reagirala, no vozač je prije toga uspio izazvati prometnu nesreću. Kamionom je udario u automobil koji se pravilno kretao desnim prometnim trakom u smjeru Zagreba.

" Oko 8.30 sati imali smo dojavu o prometnoj nesreći koja je bila na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Kamion, koji je vozio u suprotnom smjeru udario je u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta i ozlijeđenih nema", kratko su rekli iz policije.

Promet se zasad odvija bez poteškoća.

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