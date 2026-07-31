Kamion jurio krivim smjerom autocestom pa udario u auto kod Lučkog: "Nije ni pokušao stati..."

"Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati", ispričao je za 24sata čitatelj koji je u petak ujutro snimio kamion kako se kreće suprotnim smjerom nedaleko od Lučkog. Dodao je da je primijetio kako vozilo ima strane registracijske oznake.