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U OREŠJU

Pronađeno tijelo muškarca u Savi kod Svete Nedelje

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N1info
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21. kol. 2026. 09:01
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12.07.2026., Zagreb - Zbog niskog vodostaja Save i visokih temperatura, na povrsini vode su izvirile nakupine sljunka. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Ilustracija: Lucija Ocko/PIXSELL

U koritu Save kod Svete Nedelje jučer je pronađeno tijelo zasad nepoznatog muškarca, izvijestila je zagrebačka policija.

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Zagrebačka policija izvijestila je da je jučer oko 18.15 sati u Orešju, na području Svete Nedelje, u koritu rijeke Save pronađeno tijelo zasad neidentificiranog muškarca.

Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt posljedica kaznenog djela.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, navodi se u priopćenju Policijske uprave zagrebačke.

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