Petry za N1 o mogućoj ostavci: Kako stranka odluči, tako će biti. Dajem se za HDZ 24 sata dnevno

Riječ je o ženi koja je javnosti poznata i zbog incidenta u Novalji u travnju ove godine, kada je na Petryja bacila pepeljaru. Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom restoranu koji još nije bio otvoren. Prema tadašnjim informacijama, žena je bila alkoholizirana, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.