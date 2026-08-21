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novi skandal župana

Petry za N1 o mogućoj ostavci: Kako stranka odluči, tako će biti. Dajem se za HDZ 24 sata dnevno

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Ivana Petrić
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21. kol. 2026. 08:19
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Sime Zelic/PIXSELL

Kontaktirali smo ličko-senjskog župana Ernesta Petryja nakon neslužbenih informacija da bi zbog fotografija i snimki objavljenih uoči izvanredne sjednice Sabora mogao podnijeti ostavku, a za N1 je rekao da se u HDZ-u o njegovoj ostavci zasad nije razgovaralo.

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Nakon objave fotografija i snimki na kojima ličko-senjski župan Ernest Petry u više navrata ljubi mlađu crnokosu ženu, pojavile su se neslužbene informacije da bi on danas mogao podnijeti ostavku.

Petry je za N1 kratko komentirao informacije o mogućoj ostavci.

"Na dispoziciji sam HDZ-u, kako god stranka odluči tako će biti. Ja sam na raspolaganju stranci i dajem se za HDZ 24 sata dnevno. O tome ćemo danas pričati", rekao je Petry za N1.

Na dodatno pitanje o tome znači li to da se o ostavci razgovara, Petry je odgovorio:

"O ostavci na mjesto župana nismo razgovarali, o funkcijama u HDZ-u će se odlučiti kasnije. Neka prođe saborska sjednica..."

Petry je, među ostalim, član Predsjedništva HDZ-a, a na čelu je i Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije.

Prije izvanredne sjednice o Gospiću lički župan bio u kafiću s mlađom ženom

Podsjetimo, ličko-senjski župan našao se u središtu novog skandala nakon što su objavljene fotografije i snimke nastale večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u Gospiću. Na njima Petry u više navrata ljubi mlađu crnookosu ženu.

Prema neslužbenim informacijama koje je objavio Jutarnji list, Petry bi u petak trebao podnijeti ostavku. U HDZ-u navodno smatraju da je njegovo ponašanje nedostojno funkcije koju obnaša.

Riječ je o ženi koja je javnosti poznata i zbog incidenta u Novalji u travnju ove godine, kada je na Petryja bacila pepeljaru. Policija je tada intervenirala nakon sukoba u jednom restoranu koji još nije bio otvoren. Prema tadašnjim informacijama, žena je bila alkoholizirana, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.

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Teme
ernest petry lički župan ostavka petry

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