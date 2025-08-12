donja dubrava
Kod Čakovca pronađeno tijelo utopljenog muškarca
Kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi, međimurska policija je u utorak pronašla tijelo utopljenog muškarca, a riječ je o 38-godišnjaku za kojim se tragalo od nedjelje.
Oglas
Dobravski Fljojs
Policijski službenik, operater drona, Interventne jedinice Policijske uprave međimurske popodne u 17,05 sati uočio je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi, na području Dobravski Fljojs, na dubini od oko 2 metra, priopćeno je iz PU.
U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca tijelo muškarca je izvučeno na obalu.
Provodi se očevid, a policija je identifikacijom utvrdila da je riječ o 38-godišnjem muškarcu, koji je u nedjelju navečer nestao u derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca.
Skakali u vodu s mosta
Policija je ranije priopćila da su on i više muškaraca skakali u vodu s mosta.
Tridesetosmogodišnjak je u jednom trenutku potonuo te se više nije pojavio na površini.
Odmah nakon dojave pokrenuta je akcija traganja u koju su se, uz policiju, uključili pripadnici HGSS-a Stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Donja Dubrava i Donji Vidovec.
Tražili ga čamci, vozila i dron
U potrazi su korišteni čamci, vozila i termovizijski dron.
Po pronalasku tijela muškarca PU međimurska zahvalila je svim angažiranim službama te DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe.
„Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana”, poručili su iz PU međimurske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas