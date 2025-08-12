Kod Čakovca pronađeno tijelo utopljenog muškarca

Pexels / Ilustracija

Kod kućice na vodi nautičkog kluba u Donjoj Dubravi, međimurska policija je u utorak pronašla tijelo utopljenog muškarca, a riječ je o 38-godišnjaku za kojim se tragalo od nedjelje.

Dobravski Fljojs

Policijski službenik, operater drona, Interventne jedinice Policijske uprave međimurske popodne u 17,05 sati uočio je tijelo kod kućice na vodi u Donjoj Dubravi, na području Dobravski Fljojs, na dubini od oko 2 metra, priopćeno je iz PU.

U suradnji policijskih službenika, HGSS Stanice Čakovec i Javne vatrogasne postrojbe Čakovca tijelo muškarca je izvučeno na obalu.



Provodi se očevid, a policija je identifikacijom utvrdila da je riječ o 38-godišnjem muškarcu, koji je u nedjelju navečer nestao u derivacijskom kanalu kod Donjeg Vidovca.

Skakali u vodu s mosta

Policija je ranije priopćila da su on i više muškaraca skakali u vodu s mosta.

Tridesetosmogodišnjak je u jednom trenutku potonuo te se više nije pojavio na površini.

Odmah nakon dojave pokrenuta je akcija traganja u koju su se, uz policiju, uključili pripadnici HGSS-a Stanice Čakovec, Javne vatrogasne postrojbe Čakovec te DVD-ova Donja Dubrava i Donji Vidovec.

Tražili ga čamci, vozila i dron

U potrazi su korišteni čamci, vozila i termovizijski dron.

Po pronalasku tijela muškarca PU međimurska zahvalila je svim angažiranim službama te DVD Donji Vidovec i Donja Dubrava koji su ljudstvom, potražnim psima i tehnikom neumorno radili na pronalasku osobe.

„Posebno moramo istaknuti ulogu dronova, kao vrlo korisnog alata u mnogim aktivnostima modernih službi na korist građana”, poručili su iz PU međimurske.