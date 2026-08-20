kod dubrovnika
Uzeo oružje zaštitaru pa pobjegao. Pronađen je mrtav
U Slanom nedaleko Dubrovnika u tijeku je policijsko postupanje nakon navodne pucnjave.
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Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je muškarac pucao na policiju.
Kako javlja Dubrovački dnevnik, nepoznati muškarac zaštitaru koji je osiguravao jedan objekt uzeo je vatreno oružje i pobjegao automobilom. Policija je ubrzo pronašla vozilo na području Slanoga, a muškarac je u njemu zatečen mrtav na vozačkom mjestu.
Policijska uprava dubrovačko-neretvanska izvijestila je da je dojavu o krađi oružja zaprimila nešto iza 15 sati. Nakon dojave na teren su odmah upućene sve raspoložive policijske snage.
"Vozilo je vrlo brzo pronađeno parkirano kod Slanoga, a u njemu je na vozačkom mjestu zatečen mrtav muškarac", priopćila je policija.
Policija zasad nije objavila okolnosti njegove smrti. Na mjestu događaja proveden je očevid i kriminalističko istraživanje, zbog čega se promet neko vrijeme odvijao jednim trakom.
Više informacija bit će poznato nakon što završi postupanje.
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