Promjene na važnim funkcijama
Vlada na zatvorenoj sjednici donijela kadrovske odluke. Evo tko preuzima koju dužnost
Vlada je na zatvorenom dijelu 194. sjednice donijela nekoliko kadrovskih odluka, među kojima je i prijedlog za imenovanje privremenog direktora Zračne luke Pula.
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Vlada je Skupštini Zračne luke Pula predložila Marka Ražema za člana Uprave – direktora te tvrtke.
Ražem bi tu dužnost obnašao privremeno, do izbora direktora putem javnog natječaja, a najdulje šest mjeseci. Sanja Duspara imenovana je tajnicom Koordinacije za vanjsku i europsku politiku Vlade Republike Hrvatske.
Zbog isteka mandata 25. kolovoza, Vlada je razriješila Lindu Kasalo Malić dužnosti zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku. Istodobno joj je od 26. kolovoza povjereno daljnje obavljanje tih poslova do imenovanja novog zamjenika glavne ravnateljice, odnosno najdulje šest mjeseci.
Na zatvorenom dijelu sjednice utvrđeno je i pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u postupku pred Sudom Europske unije. Očitovanje neće biti javno objavljeno prije nego što Sud donese presudu.
Vlada je usvojila i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu.
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