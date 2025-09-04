Potvrdila policija
Pucnjava kraj Zadra: Ranjen vlasnik salona s luksuznim automobilima, napadač uhićen
Vlasnik autosalona ozlijeđen je u pucnjavi u mjestu Murvica kraj Zadra u četvrtak popodne, potvrdlla je zadarska policija. Pucnjava se dogodila u autosalonu i servisu.
Kako doznaju 24sata, riječ je salonu koji drži luksuzne automobile koji se iznajmljuju za spotove. U salonu se nalaze automobili u vrijednosti preko četiri milijuna eura.
"Danas, 04. rujna oko 12,30 sati policija je zaprimila dojavu da je na području Briševa, iz vatrenog oružja ozlijeđena jedna muška osoba. Prema sada dostupnim informacijama, u prostorijama radionice autosalona je ranjen hrvatski državljanin, kojem su djelatnici HMP-i pružili prvu pomoć na mjestu događaja te je prevezen u OB Zadar na pružanje daljnje liječničke pomoći. Druga muška osoba, koja se dovodi u svezu s događajem je ubrzo uhićena i nalazi se pod nadzorom policije. U tijeku je policijski očevid na mjestu događaja te utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti", kazali su iz policije.
