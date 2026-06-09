Ravnatelj škole u kojoj se ugušio učenik: Zatražena je pomoć tima za krizne intervencije

"U skladu s člankom 16. Zakona o medijima, kojim se zabranjuje objavljivanje informacija kojima se otkriva identitet djeteta ukoliko se time ugrožava dobrobit djeteta, kao i u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, ova škola ne objavljuje, niti će objaviti, nikakve osobne podatke preminulog učenika", ističe se, uz molbu medijima da poštuju privatnost i dostojanstvo obitelji te da se suzdrže od objave podataka koji bi na bilo koji način mogli dovesti do identiteta djeteta.