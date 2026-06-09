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Grad ponudio pomoć

Ravnatelj škole u kojoj se ugušio učenik: Zatražena je pomoć tima za krizne intervencije

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Hina
|
09. lip. 2026. 10:59
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21.02.2022., Zagreb - Paljenjem sirena tocno u podne djelatnici Hitne pomoci i sanitetskog prijevoza prosvjedovali su jer jedino njihovi djeatnici nemaju benificiran radni staz. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL/Ilustracija

Iz škole na području Velike Gorice gdje se učenik drugog razreda u ponedjeljak ugušio hranom izrazili su sućut obitelji preminulog dječaka te poručili da surađuju s nadležnim tijelima i da su zatražili pomoć tima za krizne intervencije radi psihosocijalne podrške.

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U dopisu koji je u utorak Hini poslao ravnatelj škole naglašeno je da su o događaju bez odgode obaviješteni nadležna policijska postaja, Hitna medicinska pomoć, osnivač Grad Velika Gorica i nadležno upravno tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i da škola surađuje s nadležnim tijelima koja provode odgovarajuće izvide.

"U skladu s člankom 16. Zakona o medijima, kojim se zabranjuje objavljivanje informacija kojima se otkriva identitet djeteta ukoliko se time ugrožava dobrobit djeteta, kao i u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, ova škola ne objavljuje, niti će objaviti, nikakve osobne podatke preminulog učenika", ističe se, uz molbu medijima da poštuju privatnost i dostojanstvo obitelji te da se suzdrže od objave podataka koji bi na bilo koji način mogli dovesti do identiteta djeteta.

Istaknuto je i da je škola tijekom jučerašnjeg poslijepodneva, podnijela zahtjev za suradnju s timom za krizne intervencije radi pružanja psihosocijalne podrške svim učenicima i zaposlenicima koji su bili prisutni ili su na drugi način pogođeni ovim događajem.

"Također su i svi stručni resursi Grada Velika Gorica na raspolaganju školi, učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole. Roditeljima učenika bit će upućena posebna obavijest putem uobičajenih kanala komunikacije", naglašeno je.

Do tragedije je došlo tijekom odmora kada se dječak ugušio hranom, unatoč pomoći učiteljica i djelatnika hitne medicinske pomoći.

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gušenje učenik velika gorica škola

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