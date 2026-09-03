Tragedija kod Kanara: Poginulo oko 80 migranata, uključujući i bebu

REUTERS/Borja Suarez

Oko 80 ljudi poginulo je nakon što se brod s migrantima u srijedu našao u nevolji uz obalu španjolskog otoka Gran Canaria, potvrdila je španjolska služba za spašavanje na moru.

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Prema ranijim informacijama, na brodu se nalazilo oko 128 ljudi kada su u srijedu pozvane hitne službe, prenosi Sky.

Spasioci su do broda, koji je na moru proveo gotovo mjesec dana, stigli oko ponoći te preživjele prevezli na obalu.

Helena Maleno, osnivačica nevladine organizacije Walking Borders, objavila je na društvenim mrežama da su preživjeli ispričali kako su među poginulima tijekom plovidbe bile tri žene i jedna beba.

Španjolska služba za spašavanje na moru rekla je Reutersu da se na brodu nalazilo pet tijela kada su spasioci stigli do njega.

U priopćenju dostavljenom Sky Newsu služba je navela:

„Jučer poslijepodne locirali smo brod s migrantima koji je 7. kolovoza isplovio iz Gambije i nalazio se u velikim poteškoćama uz južnu obalu Gran Canarije.

Odmah smo poslali pomoć i spasilačke ekipe, koje su do broda stigle oko ponoći.“