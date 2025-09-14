na yucatanu
Strašna nesreća u Meksiku: Na autocesti u požaru stradalo najmanje 15 ljudi
U požarnoj nesreći na meksičkom poluotoku Yucatanu u subotu je poginulo 15 ljudi, prema riječima državnog tajnika za javnu sigurnost.
U nesreći, koja se dogodila na autocesti između Meride i Campechea, poginuli su putnici u prikolici, automobilu i taksiju.
#YUCATÁN | 🚨Imágenes del incendio y trágico accidente en la carretera Kopomá-Chocholá, que dejó 15 personas fallecidas, una de ellas calcinada y 2 heridos.— Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) September 14, 2025
📹: Yury Tamayo. pic.twitter.com/KCQZ8Mp95H
„Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku“, rekao je guverner Yucatana Joaquin Diaz Mena u izjavi za X.
„Od prvog izvješća, hitne, sigurnosne i zdravstvene službe bave se situacijom kako bi pružile hitnu pomoć“, rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
