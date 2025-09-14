Oglas

Strašna nesreća u Meksiku: Na autocesti u požaru stradalo najmanje 15 ljudi

Hina
14. ruj. 2025. 07:15
U požarnoj nesreći na meksičkom poluotoku Yucatanu u subotu je poginulo 15 ljudi, prema riječima državnog tajnika za javnu sigurnost.

U nesreći, koja se dogodila na autocesti između Meride i Campechea, poginuli su putnici u prikolici, automobilu i taksiju.

„Izražavamo solidarnost i podršku pogođenim obiteljima u ovom bolnom trenutku“, rekao je guverner Yucatana Joaquin Diaz Mena u izjavi za X.

„Od prvog izvješća, hitne, sigurnosne i zdravstvene službe bave se situacijom kako bi pružile hitnu pomoć“, rekao je.

