Oglas

Isprobajte

Krumpir salata imat će vrhunski okus ako joj dodate ovaj sastojak

author
N1 Info
|
13. ruj. 2025. 08:48
Krumpir salata
Ilustracija / Pixabay

Krumpir-salata idealan je obrok za svako doba dana, a zahvaljujući jednom sastojku možete joj znatno poboljšati okus.

Oglas

Majoneza je i dalje idealan dodatak, ali kuhari sa stranice Food52, kako prenosi Klix, predlažu još jedan sastojak za kremastu i ugodno pikantnu krumpirs-alatu. Preporučuju koristiti majonezu kao bazu, a zatim dodati mlaćenicu (tekućinu koja ostaje nakon izrade maslaca od vrhnja), mladi luk i, što je ključno, hren.

Potrebni sastojci

  • 680 g mladog krumpira
  • 85 g mlaćenice
  • 75 g majoneze
  • 1,5 velike žlice hrena
  • 1 velika žlica svježe mljevenog kopra
  • 25 g nasjeckanog mladog luka

Priprema

  1. Stavite krumpir u veliki lonac i prelijte ga hladnom vodom tako da bude prekriven barem 2,5 cm. Dodajte dvije žlice soli, zakuhajte na jakoj vatri, zatim smanjite.
  2. Kuhajte krumpir 12–15 minuta. Smanjena vatra omekšat će ga bez da postane kašast, a kora će ostati čitava. Ocijedite i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Dok se hladi, u velikoj zdjeli pomiješajte preostale sastojke i izradite pjenjačom.
  3. Kad se krumpir ohladi, prerežite ga po duljini na četvrtine i dobro pomiješajte s ostalim sastojcima. Po želji dodajte sol i papar. Pokrijte zdjelu i stavite u hladnjak prije posluživanja.
Teme
krumpir krumpir salata kuhinja majoneza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ