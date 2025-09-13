Krumpir salata imat će vrhunski okus ako joj dodate ovaj sastojak

Majoneza je i dalje idealan dodatak, ali kuhari sa stranice Food52, kako prenosi Klix, predlažu još jedan sastojak za kremastu i ugodno pikantnu krumpirs-alatu. Preporučuju koristiti majonezu kao bazu, a zatim dodati mlaćenicu (tekućinu koja ostaje nakon izrade maslaca od vrhnja), mladi luk i, što je ključno, hren.