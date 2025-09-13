Krumpir salata imat će vrhunski okus ako joj dodate ovaj sastojak

Krumpir-salata idealan je obrok za svako doba dana, a zahvaljujući jednom sastojku možete joj znatno poboljšati okus.
Majoneza je i dalje idealan dodatak, ali kuhari sa stranice Food52, kako prenosi Klix, predlažu još jedan sastojak za kremastu i ugodno pikantnu krumpirs-alatu. Preporučuju koristiti majonezu kao bazu, a zatim dodati mlaćenicu (tekućinu koja ostaje nakon izrade maslaca od vrhnja), mladi luk i, što je ključno, hren.
Potrebni sastojci
- 680 g mladog krumpira
- 85 g mlaćenice
- 75 g majoneze
- 1,5 velike žlice hrena
- 1 velika žlica svježe mljevenog kopra
- 25 g nasjeckanog mladog luka
Priprema
- Stavite krumpir u veliki lonac i prelijte ga hladnom vodom tako da bude prekriven barem 2,5 cm. Dodajte dvije žlice soli, zakuhajte na jakoj vatri, zatim smanjite.
- Kuhajte krumpir 12–15 minuta. Smanjena vatra omekšat će ga bez da postane kašast, a kora će ostati čitava. Ocijedite i ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. Dok se hladi, u velikoj zdjeli pomiješajte preostale sastojke i izradite pjenjačom.
- Kad se krumpir ohladi, prerežite ga po duljini na četvrtine i dobro pomiješajte s ostalim sastojcima. Po želji dodajte sol i papar. Pokrijte zdjelu i stavite u hladnjak prije posluživanja.
