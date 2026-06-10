novi Centar u Medulinu
Plenković: Imamo obavezu stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život naših sugrađana starije dobi
Premijer Andrej Plenković otvorio je u srijedu novi Centar za starije osobe u Medulinu, s kapacitetom smještaja za 92 korisnika i širokim sustavom izvaninstitucionalnih usluga u zajednici za još 201 osobu, a ukupna investicija vrijedna je više od devet milijuna eura.
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Riječ je o jednom od najvažnijih socijalnih i infrastrukturnih projekata Općine Medulin, a Andrej Plenković podsjetio je kako se u Hrvatskoj otvara i dovršava 18 centara za starije.
"Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, kao narod smo u prosjeku ondje gdje je cijela EU, a prosječna dob je oko 44 godine. To nameće obavezu stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život naših sugrađana starije dobi", rekao je.
Plenković je "svima koji ne znaju gdje otišli novci iz NPOO-a", predložio da posjete Medulin, Voćin, Našice, Đurđevac ili Kostrenu i vide kakve centre za starije Hrvatska trenutno gradi.
"Ukupna vrijednost 18 centara iznosi oko 159 milijuna eura. Oni će donijeti 1849 novih smještajnih kapaciteta, od čega 260 mjesta za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti", naglasio je Plenković dodavši kako će se pritom zaposliti 1400 djelatnika raznih profila.
Načelnik općine Medulin Ivan Kirac ustvrdio je kako je Centar za starije osobe Medulin odgovor na stvarne potrebe mještana i projekt koji se tiče gotovo svake obitelji u općini dok je istarski župan Boris Miletić istaknuo kako je to veliki dan za Medulin jer se "ne govori samo o otvorenju jedne ustanove, nego o prostoru koji će svakoga dana imati vrlo konkretnu ljudsku svrhu".
Uoči svečanosti Plenkovića su pred centrom dočekali prosvjednici iz Zelenog odreda i foruma braniteljske udruge VIDRA, koji traže hitno rješavanje problema smrada iz obližnjeg Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.
Od Vlade zahtijevaju hitnu obustavu rada i trenutno zatvaranje Kaštijuna, provedbu neovisne revizije studije utjecaja na okoliš, preispitivanje zakonitosti svih dozvola te hitnu obustavu uvoza i zbrinjavanja tzv. goriva iz otpada.
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