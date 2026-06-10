Plenković: Imamo obavezu stvaranja preduvjeta za kvalitetniji život naših sugrađana starije dobi

Načelnik općine Medulin Ivan Kirac ustvrdio je kako je Centar za starije osobe Medulin odgovor na stvarne potrebe mještana i projekt koji se tiče gotovo svake obitelji u općini dok je istarski župan Boris Miletić istaknuo kako je to veliki dan za Medulin jer se "ne govori samo o otvorenju jedne ustanove, nego o prostoru koji će svakoga dana imati vrlo konkretnu ljudsku svrhu".