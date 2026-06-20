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IZMEĐU MARČANE I LOBORIKE

Teška prometna nesreća kod Pule: Žena smrtno stradala, dvije osobe ozlijeđene

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Hina
|
20. lip. 2026. 16:06
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna je osoba smrtno stradala dok su dvije ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu dogodila na državnoj cesti D66 između Marčane i Loborike, nedaleko Pule, izvijestila je istarska policija.

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Prema zasad dostupnim informacijama, nesreća se dogodila nešto prije podneva i u njoj su sudjelovala dva osobna vozila.

U nesreći su tri osobe ozlijeđene te su prevezene u pulsku Opću bolnicu gdje je naknadno preminula jedna ženska osoba.

Okolnosti nesreće se još utvrđuju.  

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Teme
prometna nesreća pula

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