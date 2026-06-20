FOTO / Keleminec opet prosvjedovao pred kućom Dežulovićevih roditelja: Vikao na policajca, priveli su ga

Nakon što je nekoliko minuta vikao na policajca, govoreći mu da krši hrvatski Ustav, Keleminec ga je naprosto zaobišao i odšetao do obližnje policijske prepreke sa željeznim blokadama i specijalnim policajcima. Tu je nastavio govoriti, ponavljajući laži o Dežuloviću i najavljujući da će na istome mjestu ponoviti okupljanje, ali bez najave policiji – a kako ta najava može djelovati na vremešne umirovljenike, ne treba dodatno objašnjavati.