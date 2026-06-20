Oglasio se novinar
FOTO / Keleminec opet prosvjedovao pred kućom Dežulovićevih roditelja: Vikao na policajca, priveli su ga
Dražen Keleminec i skupina njegovih pristaša opet je prosvjedovala blizu stana roditelja Borisa Dežulovića u centru Splita. Keleminec je ovaj put isprovocirao i uhićenje.
Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone hrvatske stranke prava, drugi put u četiri mjeseca doveo je jučer istomišljenike na prosvjed nedaleko kuće roditelja Borisa Dežulovića u Splitu, derao se na policijskog zapovjednika, isprovocirao vlastito uhićenje te zaprijetio novim prosvjedima pred kućom roditelja nagrađivanog pisca i kolumnista Novosti, no sljedeći put bez prijave policiji.
“Imamo pravo organizirati prosvjed s manje od dvadeset sudionika bez prijave policiji. Doći ćemo, a vi nećete imati pojma”, narugao se Keleminec u lice zapovjedniku policijske skupine koja je sa svih strana blokirala prilaz kući, kao i na prošlom okupljanju na istom mjestu 28. veljače. Ovaj put, međutim, bilo je manje policajaca, a Keleminčeva skupina zadržana je tridesetak metara dalje nego prošli put, ukupno stotinjak metara od kuće Dežulovićevih, piše novinar Novosti Vjeran Grković.
Keleminec i petnaestak istomišljenika okupilo se u deset sati pred ulazom u crkvu Svetog Dominika na splitskom Pazaru. Odjeveni u crne majice s grbom istovjetnom HOS-ovu u kojemu, međutim, ne piše ustaški pozdrav, nego “Hrvatske domoljubne snage – Hrvatska Hrvatom”, u 10:30 preko Pazara u koloni su krenuli prema kući Dežulovića, s uzdignutim crnim zastavama i zastavama sa šahovnicom, uz glasnu Thompsonovu glazbu preko zvučnika. Na Pazaru, popunjenom u subotu prije podne, izazvali su znatiželju ispunjenu nelagodom.
Policija ih je zaustavila
Policija ih je zaustavila nekoliko desetaka metara dalje nego na prošlom prosvjedu, ovaj put stotinjak metara od kuće, ali to ne znači da Dežulovićevi roditelji – majka 88, otac 86 – nisu mogli čuti što Keleminec viče. Skupinu je zaustavio policijski zapovjednik na kojega je Keleminec vikao, govoreći mu da “štiti neprijatelje Hrvatske” i tražeći da mu kaže ime i prezime, kako bi “protiv njega mogao podnijeti privatnu tužbu”.
Nakon što je nekoliko minuta vikao na policajca, govoreći mu da krši hrvatski Ustav, Keleminec ga je naprosto zaobišao i odšetao do obližnje policijske prepreke sa željeznim blokadama i specijalnim policajcima. Tu je nastavio govoriti, ponavljajući laži o Dežuloviću i najavljujući da će na istome mjestu ponoviti okupljanje, ali bez najave policiji – a kako ta najava može djelovati na vremešne umirovljenike, ne treba dodatno objašnjavati.
Potom je Keleminec demonstrativno, pozivajući medije da snimaju, krenuo na prepreku, pa su ga policajci priveli. Keleminčevi pomoćnici najavili su i prosvjed pred Europskim parlamentom u Bruxellesu – “trebamo pomoć, jer vladaju komunisti” – a na kraju su rekli i da se ne kane maknuti s mjesta dok policija ne pusti Keleminca. Nije, međutim, prošlo mnogo, pa su se sa razišli.
Oglasio se Dežulović
Na društvenim mrežama se oglasio i Boris Dežulović:
"Vojvoda Keleminec sa svojim dobrovoljcima iz Autohtone srpske stranke prava ponovo se danas odazvao pozivu Vučićevog Informera na obračun s prominentnim ustašom koji u dotiranim zagrebačkim Novostima vrijeđa Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu", napisao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare