Teška prometna nesreća u Slavoniji: Jedna osoba poginula, vatrogasci rezali vozila
Jutros je na cesti između Rajsavavca i Radnovca nedaleko od Jakšića, u blizini Požege, došlo do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.
Prema prvim informacijama s mjesta događaja, prizori su bili stravični, a na teren su odmah izašle sve žurne službe: policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci. Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe, a izvlačenje i rezanje i dalje traje, javlja Požeški.hr.
Požeško-slavonska policija ranije je izvijestila da su u nesreći dvije osobe ozlijeđene, a kasnije je dodala da je jedna od njih od zadobivenih ozljeda preminula.
Od 5,54 sati cesta je zatvorena zbog obavljanja očevida, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i korištenje alternativnih pravaca.
