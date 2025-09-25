Orehovica-Mala Subotica
Teška nesreća na sjeveru zemlje: Sudarila se dva automobila i autobus, jedna osoba poginula
Policijski očevid je u tijeku, a promet se odvija obilaznim pravcima.
U prometnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila na cesti Orehovica - Mala Subotica u Međimurskoj županiji poginula je jedna osoba, a policija je priopćila da je prometnica zatvorena te da je u tijeku očevid.
Nesreća se dogodila oko 14 sati kada je došlo do sudara dvaju osobnih automobila, pri čemu se jedno vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus.
U nesreći je jedna osoba smrtno stradala.
Prometnica je zatvorena i promet se odvija obilazno, a očevid je u tijeku.
