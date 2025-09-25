Oglas

Orehovica-Mala Subotica

Teška nesreća na sjeveru zemlje: Sudarila se dva automobila i autobus, jedna osoba poginula

author author
N1 Info , Hina
|
25. ruj. 2025. 16:39
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Policijski očevid je u tijeku, a promet se odvija obilaznim pravcima.

Oglas

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak dogodila na cesti Orehovica - Mala Subotica u Međimurskoj županiji poginula je jedna osoba, a policija je priopćila da je prometnica zatvorena te da je u tijeku očevid.

Nesreća se dogodila oko 14 sati kada je došlo do sudara dvaju osobnih automobila, pri čemu se jedno vozilo od siline udara zarotiralo i udarilo u autobus.

U nesreći je jedna osoba smrtno stradala.

Prometnica je zatvorena i promet se odvija obilazno, a očevid je u tijeku.

Teme
Policija prometna nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ