na predjeli Dubci
Teška prometna na Jadranskoj magistrali, poginula osoba. Zatvorena dionica državne ceste
Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u nedjelju u sudaru motocikla i automobila na predjelu Dubci, istočno od Omiša, izvijestila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
Oko 12.10 policija je zaprimila dojavu o sudaru motocikla na kojem su se nalazile dvije osobe i osobnog automobila na predjelu Dubci.
U sudaru je smrtno stradala jedna od osoba na motociklu, a druga je prebačena u bolnicu, dok je vozaču automobila pružena pomoć na mjestu događaja.
Dionica ceste D-8 je zatvorena za sav promet zbog osiguranja mjesta događaja i očevida, izvijestili su iz policije.
