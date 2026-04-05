na predjeli Dubci

Teška prometna na Jadranskoj magistrali, poginula osoba. Zatvorena dionica državne ceste

Hina
05. tra. 2026. 13:38
MUP, policija
MUP

Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u nedjelju u sudaru motocikla i automobila na predjelu Dubci, istočno od Omiša, izvijestila je Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

Oko 12.10 policija je zaprimila dojavu o sudaru motocikla na kojem su se nalazile dvije osobe i osobnog automobila na predjelu Dubci.

U sudaru je smrtno stradala jedna od osoba na motociklu, a druga je prebačena u bolnicu, dok je vozaču automobila pružena pomoć na mjestu događaja.

Dionica ceste D-8 je zatvorena za sav promet zbog osiguranja mjesta događaja i očevida, izvijestili su iz policije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

