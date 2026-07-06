Oduzeli mu repliku
Tinejdžer na tržnici u Varaždinu nosio plastični pištolj, policija ga privela
Na Gradskoj tržnici u Varaždinu dogodila se policijska intervencija nakon što je mladić kod sebe imao predmet nalik vatrenom oružju.
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Prava drama odvijala se na gradskoj tržnici u gradu Varaždin nakon što su policijski službenici uočili mladića koji je za pojasom nosio predmet koji je izgledom podsjećao na pištolj.
Policijski službenici Policijske postaje Varaždin primijetili su ga na ulazu u tržnicu iz smjera Ulice Petra Preradovića. S obzirom na to da je postojala osnovana sumnja kako bi mogao ugroziti sigurnost građana i policajaca, odmah su reagirali.
Kako bi otklonili moguću prijetnju, prema mladiću su primijenili sredstva prisile, odnosno fizičku snagu i sredstva za vezivanje, nakon čega je priveden u policijsku postaju.
Imao plastični pištolj
Naknadnim postupanjem utvrđeno je da se radi o 18-godišnjaku s područja Međimurska županija te da predmet koji je imao za pojasom nije pravo vatreno oružje, već plastični pištolj. Replika mu je privremeno oduzeta.
Nakon privođenja pregledao ga je liječnik Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji je utvrdio da tijekom policijskog postupanja nije pretrpio nikakve ozljede.
Po završetku kriminalističkog istraživanja, 18-godišnjaku je izdan prekršajni nalog zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Policija je pritom podsjetila kako nošenje predmeta koji izgledom nalikuju pravom oružju na javnim mjestima može izazvati uznemirenost građana te zahtijevati hitnu intervenciju policije.
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