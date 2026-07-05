FOTO / Policija pronašla arsenal oružja: Pogledajte što je skrivao 78-godišnjak

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 78-godišnjak, protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio oružje čija je nabava građanima zabranjena te ga skrivao u kućama na području Samobora i otoka Vira, izvijestila je zagrebačka policija u nedjelju.