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anonimna dojava

FOTO / Policija pronašla arsenal oružja: Pogledajte što je skrivao 78-godišnjak

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Hina
|
05. srp. 2026. 12:32
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Oružje
PU zagrebačka

Nakon anonimne dojave građana putem aplikacije MUP-a, policija je u kući 78-godišnjaka na području Samobora i kući koju koristi na otoku Viru pronašla devet automatskih pušaka, automatski pištolj 'Škorpion', više drugih komada oružja i oko 3500 komada različitog streljiva.

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Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 78-godišnjak, protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana, neovlašteno nabavio oružje čija je nabava građanima zabranjena te ga skrivao u kućama na području Samobora i otoka Vira, izvijestila je zagrebačka policija u nedjelju. 

Oružje
PU zagrebačka

Pretragom kuće u kojoj osumnjičenik stanuje na području Samobora, obavljenom po nalogu Županijskog suda u Velikoj Gorici, policija je pronašla i oduzela devet automatskih pušaka različitih marki i kalibara, dvije puške neutvrđenog proizvođača i kalibra, automatski pištolj 'Škorpion' s pripadajućim spremnikom, dva pištolja s pripadajućim spremnicima i signalni pištolj.

Oružje
PU zagrebačka

Pronađena su i tri komada zapaljivog pancirnog streljiva, 21 komad osvjetljavajućeg streljiva, osam komada vježbovnog streljiva za ručni raketni bacač, sporogoreći štapin, dva spremnika za automatski pištolj, 21 spremnik za automatske puške, dva nastavka za izbacivanje tromblonskih mina, zatvarač za repetirajuću pušku te 3401 komad različitog streljiva.

U pretrazi kuće na području otoka Vira koju koristi osumnjičenik pronađen je i 101 komad različitog streljiva.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv 78-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

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Teme
samobor oružje policija

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