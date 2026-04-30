PROMETNA NESREĆA
Tragedija kod benzinske u Pitomači: Automobil odbačen u cisternu, poginula jedna osoba
U Pitomači, u Ulici Ljudevita Gaja u blizini benzinske postaje, dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Prema neslužbenim informacijama došlo je do sudara dva osobna automobila, od kojih je jedan odbačen u parkiranu cisternu.
Iz PU virovitičko-podravske potvrdili su da je u nesreći jedna osoba smrtno stradala, dok je jedna ozlijeđena i prevezena u OB Virovitica. Promet se preusmjerava iz smjera Virovitice kroz Dravsku ulicu u Pitomači, a iz smjera Pitomače prema Otrovancu i Lozanu, javlja ICV.
Očevid je u tijeku, a na mjesto događaja izlazi Županijsko državno odvjetništvo iz Bjelovara.
