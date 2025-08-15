Oglas

Rijeka Pakra

Tragedija kod Kutine: U rijeci pronađeno tijelo dječaka

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 14:37
PXL_230618_21081978
Goran Stanzl/PIXSELL

Dječak se pod zasad ne razjašnjenim okolnostima utopio u Pakri, policija utvrđuje detalje.

U mjestu Piljenice kod Kutine, u rijeci Pakri, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su tijelo dječaka, piše Dnevnik.

Policija je potvrdila da je riječ o 14-godišnjaku, a utapanje se dogodilo pod zasad ne razjašnjenim okolnostima. Službenici su na terenu i utvrđuju detalje događaja. 

Teme
Kutina rijeka pakra

