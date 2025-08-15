Rijeka Pakra
Tragedija kod Kutine: U rijeci pronađeno tijelo dječaka
N1 Info
|
15. kol. 2025. 14:37
|
0komentara
Dječak se pod zasad ne razjašnjenim okolnostima utopio u Pakri, policija utvrđuje detalje.
Oglas
U mjestu Piljenice kod Kutine, u rijeci Pakri, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli su tijelo dječaka, piše Dnevnik.
Policija je potvrdila da je riječ o 14-godišnjaku, a utapanje se dogodilo pod zasad ne razjašnjenim okolnostima. Službenici su na terenu i utvrđuju detalje događaja.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 5 min.
Najnovije
Oglas
Oglas