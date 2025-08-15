Trump se oglasio uoči sastanka, napisao je samo dvije riječi

Donald Trump je napustio Bijelu kuću i krenuo prema Aljasci, javlja Sky News.
Donald Trump je podijelio i poruku uoči svog sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci.
Napisao je samo dvije riječi: "VISOKI ULOZI!!!"
Očito je da američki predsjednik smatra kako će njegov sastanak s Putinom biti važan.
Također se čini vjerojatnim da će uživati u značaju prilike i medijskoj pozornosti – kako sugerira i ova dvosmislena objava.
Predsjednik je poruku objavio na svojoj internetskoj platformi Truth Social, piše Sky News.
