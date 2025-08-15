Oglas

Ide prema Aljasci

Trump se oglasio uoči sastanka, napisao je samo dvije riječi

author
N1 Info
|
15. kol. 2025. 13:50
Donald Trump
SAUL LOEB / AFP

Donald Trump je napustio Bijelu kuću i krenuo prema Aljasci, javlja Sky News.

Oglas

Donald Trump je podijelio i poruku uoči svog sastanka s Vladimirom Putinom na Aljasci.

Napisao je samo dvije riječi: "VISOKI ULOZI!!!"

Donald Trump
Screenshot/Truth Social

Očito je da američki predsjednik smatra kako će njegov sastanak s Putinom biti važan.

Također se čini vjerojatnim da će uživati u značaju prilike i medijskoj pozornosti – kako sugerira i ova dvosmislena objava.

Predsjednik je poruku objavio na svojoj internetskoj platformi Truth Social, piše Sky News.

Teme
Aljaska Donald Trump Vladimir Putin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ