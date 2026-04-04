Bregana-Zagreb-Lipovac
Tragedija na A3: Jedna osoba poginula, druga prevezena u bolnicu
Hina
04. tra. 2026. 12:38
Jedna osoba je poginula, a druga ozlijeđena u prometnoj nesreći na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac, nedaleko graničnog prijelaza Bajakovo, izvijestila je u subotu PU vukovarsko-srijemska.
Nesreća se dogodila oko 10.50 na južnom kolničkom traku autoceste A3, u blizini odmorišta Spačvanska šuma.
Ozlijeđena osoba prevezena je u Opću županijsku bolnicu Vinkovci.
Očevid je u tijeku, navodi policija.
