STRAŠNO

Tragedija u Istri: Na dijete palo stablo i usmrtilo ga

author
Hina
|
17. kol. 2025. 10:46
Policija MUP
MUP / Ilustracija

Dijete je smrtno stradalo u blizini mjesta Kršikla u Istri, potvrdila je istarska policija. Dojavu o tragičnom događaju pazinska policija zaprimila je u subotu oko 20 sati.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je s povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete, koje je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo.

Policija u koordinaciji s nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.

Teme
dijete istra stablo tragedija

