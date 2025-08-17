STRAŠNO
Tragedija u Istri: Na dijete palo stablo i usmrtilo ga
Hina
|
17. kol. 2025. 10:46
|
1komentar
Dijete je smrtno stradalo u blizini mjesta Kršikla u Istri, potvrdila je istarska policija. Dojavu o tragičnom događaju pazinska policija zaprimila je u subotu oko 20 sati.
Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je s povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete, koje je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo.
Policija u koordinaciji s nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja.
