U odvojenom incidentu, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da su 24 osobe ozlijeđene u napadu dronom na još jedno skladište tvrtke Wildberries u Elektrostalju, gradu istočno od Moskve. Suosnivačica i glavna izvršna direktorica Wildberriesa Tatjana Kim izjavila je da je to bila "strašna noć" za Rusiju i za tvrtku te izrazila sućut obiteljima poginulih.