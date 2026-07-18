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VIDEO / Dim iznad Moskve: Ukrajinski dronovi pogodili naftno skladište i "ruski Amazon", ima mrtvih
Ukrajinska vojska tijekom noći izvela je opsežan napad dronovima na Moskovsku oblast, a prema navodima ruskih Telegram kanala pogođena je infrastruktura istočno od ruske prijestolnice.
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije i videosnimke na kojima se vidi gust crni dim iznad naftnog skladišta u gradu Noginsku, oko 50 kilometara istočno od Kremlja.
"Sedmero ljudi koji su radili u noćnoj smjeni poginulo je na mjestu događaja", napisao je guverner Jevgenij Pervišov na Telegramu. "Oboreno je 28 bespilotnih letjelica (UAV). Da su postigle svoj cilj, broj civilnih žrtava mogao je biti puno veći."
Kasnije tijekom jutra požar je izbio i u logističkom centru najvećeg ruskog internetskog trgovca Wildberries u gradu Elektrostalju, nedaleko od Noginska. Za sada nije poznato kolika je šteta nastala u napadima, piše Kyiv Independent.
U odvojenom incidentu, guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov rekao je da su 24 osobe ozlijeđene u napadu dronom na još jedno skladište tvrtke Wildberries u Elektrostalju, gradu istočno od Moskve. Suosnivačica i glavna izvršna direktorica Wildberriesa Tatjana Kim izjavila je da je to bila "strašna noć" za Rusiju i za tvrtku te izrazila sućut obiteljima poginulih.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin tvrdi da je prema Moskovskoj oblasti tijekom noći lansirano više od 370 ukrajinskih dronova te da ih je 64 oboreno prije nego što su stigli do glavnog grada.
Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vidi se da su se veliki oblaci dima mogli uočiti i iz samog središta Moskve.
Ukrajinska vojska još se nije službeno oglasila o navodnom napadu.
Drugi napad na Wildberries iste noći
Napad na logistički centar Wildberriesa u Elektrostalju bio je drugi napad na objekte te kompanije tijekom iste noći.
Ranije je, prema ruskim izvorima, dron pogodio još jedan distribucijski centar u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.
Guverner Jevgenij Pervišov rekao je da je 25 ljudi ozlijeđeno nakon što su ukrajinski dronovi pogodili skladište u vlasništvu Wildberriesa, u gradu Kotovsku u tambovskoj regiji, otprilike 475 kilometara jugoistočno od Moskve.
Napadi na rusku energetsku infrastrukturu sve učestaliji
Najnoviji napad dogodio se točno mjesec dana nakon dosad najvećeg ukrajinskog napada dronovima na Moskvu, kada je 18. lipnja pogođena Moskovska rafinerija nafte.
Posljednjih mjeseci Ukrajina je znatno intenzivirala napade dugog dometa na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije. Dronovi sve češće pogađaju ciljeve u Moskvi i drugim regijama stotinama kilometara udaljenima od ukrajinske granice.
Kao odgovor na takve napade Rusija je dodatno ojačala protuzračnu obranu glavnog grada te je, prema dostupnim informacijama, na krovove pojedinih civilnih zgrada u Moskvi postavila sustave protuzračne obrane Pantsir-SMD-E.
Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi jer opskrbljuju rusku vojsku gorivom i osiguravaju prihode za financiranje rata.
Ukrajinski napadi posljednjih mjeseci pogodili su više skladišta goriva i rafinerija, uzrokujući prekide proizvodnje i probleme u opskrbi gorivom diljem Rusije. Agencija Reuters ranije je izvijestila da Moskovska rafinerija, nakon ozbiljnih oštećenja u prethodnim napadima, vjerojatno neće obnoviti proizvodnju tijekom ove godine.
Napadi na rusku energetsku infrastrukturu dodatno su pogoršali probleme na domaćem tržištu goriva. Ruske vlasti već su uvodile ograničenja izvoza i prodaje, dok stanovnici pojedinih regija i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim postajama.
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