očevid još u tijeku
Tragedija u Zadru: Radnik Vodovoda smrtno stradao na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
Muškarac je poginuo nakon pada u kolektor za obradu otpadnih voda u Zadru, izvijestila je zadarska policija koja je u nedjelju nešto prije 10 sati zaprimila dojavu o događaju, a prema pisanju medija riječ je o radniku Vodovoda.
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Policija je priopćila kako su nakon dojave na mjesto događaja odmah upućene sve žurne službe te je u tijeku očevid.
Dodaje i da nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja.
Prema pisanju medija pri padu u kolektor smrtno je stradao radnik tvrtke Vodovod.
Direktor Vodovoda Tomislav Matek rekao je da će javnost biti pravodobno obaviještena čim za to budu postojali uvjeti i nakon što nadležna tijela dovrše očevid. Obitelji i najbližima preminulog uputio je duboku sućut, a zaposlenicima svu potrebnu podršku u tom iznimno teškom trenutku.
Direktor Vodovoda Tomislav Matek rekao je da će javnost biti pravodobno obaviještena čim za to budu postojali uvjeti i nakon što nadležna tijela dovrše očevid. Obitelji i najbližima preminulog uputio je duboku sućut, a zaposlenicima svu potrebnu podršku u tom iznimno teškom trenutku.
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