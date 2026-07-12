spašavanje završilo liječenjem
VIDEO / Hrvatskog planinara ugrizla zmija u susjedstvu: Snimio spašavanje
Planinar kojeg je u subotu rano poslijepodne pod Ojstricom, u blizini Kocbekova doma, ugrizla zmija objavio je na društvenoj mreži TikTok snimku helikopterskog spašavanja koje je završilo njegovim liječenjem u Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani.
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U subotu nekoliko minuta nakon 12 sati planinara je pod Ojstricom, kod Kocbekova doma, za prst ugrizla zmija. Pozvao je pomoć te snimio trenutak kada su do njega stigli pripadnici Gorske službe spašavanja Celje i tim helikopterske hitne medicinske pomoći.
@hrvojebanaj Vipera berus - riđovka ponekad pokvari planinarske naume... Ovako je izgledalo spašavanje. #hribi #alpe #emergency #helicopter #slovenija ♬ izvorni zvuk - Hrvoje Banaj
Dok je čekao dolazak spasitelja, hrvatski planinar komentirao je razvoj događaja. Između ostalog, objašnjavao je kako se helikopter približava, kako ga isprva nije uočio, a zatim ga ipak pronašao i doletio po njega.
Spašavanje je, kako se vidi na snimci, završilo njegovim liječenjem u ljubljanskom Kliničkom centru.
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