Tri Britanca osumnjičena za silovanje uz jamčevinu pušteni iz splitskog pritvora

"Ova trojica državljana Velike Britanije, koji su porijeklom Kosovari, nakon plaćene jamčevine od 30 tisuća eura pušteni su iz istražnog zatvora i otišli su u Veliku Britaniju. Ostavili su adrese na koje će im se slati pozivi u daljnjem sudskom postupku protiv njih", rekao je Hini Neven Cambi sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Splitu.