30 tisuća eura
Tri Britanca osumnjičena za silovanje uz jamčevinu pušteni iz splitskog pritvora
Tri državljanina Velike Britanije su, uz plaćenu jamčevinu od po 30 tisuća eura, pušteni iz zatvora Bilice u kojem su bili zbog prijave za silovanje djevojke u jednom splitskom hotelu u srpnju ove godine te će se braniti sa slobode, potvrdili su u srijedu na Županijskom sudu u Splitu.
"Ova trojica državljana Velike Britanije, koji su porijeklom Kosovari, nakon plaćene jamčevine od 30 tisuća eura pušteni su iz istražnog zatvora i otišli su u Veliku Britaniju. Ostavili su adrese na koje će im se slati pozivi u daljnjem sudskom postupku protiv njih", rekao je Hini Neven Cambi sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Splitu.
Dodao je da njihovo puštanje iz istražnog zatvora Bilice ne znači oslobađanje od krivnje te se nastavljaju istražne radnje.
"Ako se oni u nastavku postupka ne bi odazvali pozivu tada bi bila ukinuto njihovo puštanje da se brane sa slobode te bi se tražilo njihovo izručenje za ponovni smještaj u istražni zatvor," objasnio je Cambi.
Po njegovim riječima, nastavit će se istražne radnje i saslušanje svjedoka na temelju čega će se odlučiti hoće li biti podignuta optužnica protiv ove trojice britanskih državljana.
Krajem srpnja ove godine istražni sudac Županijskog suda u Splitu, zbog mogućeg bijega, odredio je jednomjesečni istražni zatvor trojici Britanskih državljana osumnjičenih da su u jednom splitskom hotelu silovali 28-godišnju djevojku.
Silovanje je policiji prijavljeno nedugo nakon što se dogodilo. Na mjestu zločina policija je pronašla najprije jednog, a potom i preostalu dvojicu osumnjičenika te ih uhitila.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
