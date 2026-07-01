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Sletjeli autom

Troje tinejdžera teško ozlijeđeno u prometnoj nesreći kod Đakova

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Hina
|
01. srp. 2026. 14:48
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Ilustracija: Luka Antunac/PIXSELL

Tri mlade osobe teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se noćas oko dva sata poslije ponoći dogodila u Drenju kod Đakova te prevezene u osječki Klinički bolnički centar (KBC), izvijestila je u srijedu osječko-baranjska Policijska uprava.

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Prometna nesreća dogodila se kada je 18-godišnji vozač, zbog brzine neprilagođene stanju i uvjetima na kolniku sletio s ceste i udario u betonski most.

Osim vozača u automobilu su se nalazile 17-godišnja i 16-godišnja putnica, nitko u vozilu nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a zbog zadobivenih ozljeda vozač i dvije putnice prevezeni su u osječki Klinički bolnički centar (KBC), napominju u policiji.

Bolnica je izvijestila kako su u ranim jutarnjim satima zaprimili tri osobe s teškim tjelesnim ozljedama, opasnim po život te je u tijeku njihovo medicinsko zbrinjavanje. 

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Teme
nesreća prometna nesreća

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