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deset požara kod zadra

Četvorka uhićena za podmetanje požara priznala krivnju?

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17. kol. 2026. 18:22
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13.08.2026., Omis: Mala Luka lokacija na kojoj je pronadjeno mrtvo tjelo gdje se jos uvijek provodi ocevid. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ilustracija: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Četvero osoba osumnjičenih za izazivanje čak deset požara na području Zadarske županije privedeno je danas istražnom sucu u Zadru, koji će odlučiti o mogućem određivanju istražnog zatvora.

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Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, svi osumnjičeni priznali su krivnju. Među njima je i 33-godišnja državljanka Poljske, koja je, prema dostupnim informacijama, djevojka jednog od osumnjičenih.

Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj Poljakinji. Uhićeni su 15. kolovoza nakon dojave građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području.

Policija je ubrzo locirala automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni te ih privela.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđene su osnove sumnje da su osumnjičeni, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare. Sumnja se da su pritom koristili otvoreni plamen ili upaljač, odnosno palili lako zapaljive materijale.

Odluka o tome hoće li im biti određen istražni zatvor očekuje se nakon ispitivanja pred istražnim sucem.

Teme
piromani podmetnut požar požar kod zadra

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