deset požara kod zadra
Četvorka uhićena za podmetanje požara priznala krivnju?
Četvero osoba osumnjičenih za izazivanje čak deset požara na području Zadarske županije privedeno je danas istražnom sucu u Zadru, koji će odlučiti o mogućem određivanju istražnog zatvora.
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Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, svi osumnjičeni priznali su krivnju. Među njima je i 33-godišnja državljanka Poljske, koja je, prema dostupnim informacijama, djevojka jednog od osumnjičenih.
Riječ je o trojici hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjoj Poljakinji. Uhićeni su 15. kolovoza nakon dojave građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području.
Policija je ubrzo locirala automobil zadarskih registarskih oznaka u kojem su se nalazili osumnjičeni te ih privela.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđene su osnove sumnje da su osumnjičeni, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare. Sumnja se da su pritom koristili otvoreni plamen ili upaljač, odnosno palili lako zapaljive materijale.
Odluka o tome hoće li im biti određen istražni zatvor očekuje se nakon ispitivanja pred istražnim sucem.
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