Dejan Rakita / Pixsell/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković ponovo je u ponedjeljak odbacio mogućnost uspotave nove izborne jedinice iz koje bi se birao član Predsjedništva BiH iz reda Hrvata a očekuje kako će nakon izbora biti moguća vlast bez stranke Milorada Dodika ali i HDZ-a BiH bude li to nužno.

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U razgovoru za bosanskohercegovačku redakciju televiziju N1 kazao je kako se, kao i obično, pred izbore intenziviraju nerealne priče o političkim projektima za koje nema stvarne potpore.

Takvima smatra zahtjeve za uspostavu posebne izborne jedinice iz koje bi se birao član Predsjedništva BiH iz reda Hrvata.

"Nema trećeg entiteta, nema novih izbornih jedinica", kazao je Konaković koji je ponovio svoju raniju tezu kako su Bošnjaci u BiH ti "koji trpe".

Opet je kritizirao i rezoluciju Hrvatskog sabora iz srpnja o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nazvao je to grubim miješanjem u unutarnje poslove BiH zbog čega bošnjački političari moraju reagirati.

"Rezolucija Hrvatskog sabora zadire u suverenitet BiH bez obzira na pravo Hrvatske da brine o Hrvatima u BiH", ocijenio je Konaković.

Pitanje izbora člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata opisao je legitimnim ali je pri tom ustvrdio kako "svega drugog ima previše u korist Hrvata".

Podsjetio je kako su tijekom pregovora u Neumu koji su vođeni 2022. uz posredovanje SAD i Europske unije bili blizu rješenja po uzoru na američki elektorski model pa žali što tada nije postignut konačni dogovor.

Hrvatskim vlastima, s druge strane, odao je priznanje, za nesebičnu pomoć BiH na njenom europskom putu izrazivši želju da se dobra suradnja dvije države u zajedničkom interesu nastavi.

Kazao je kako je važno razgovarati o stvarnim životnim pitanjima poput ekonomije i korupcije i nada se da će to biti u fokusu nove vlasti koja treba biti formirana na temelju rezultata izbora zakazanih za 4. listopada.

Oni će biti provedeni uz jači nadzor i uporabu novih tehnologija čime će s spriječiti zloporabe i manipulacije a Konaković vjeruje kako će stoga biti moguće uspostaviti novu europsku vlast koja će raditi na poboljšanju života.

To je, kako je ocijenio, moguće ako bi se uspostavila vlast bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Bude li HDZ BiH inzistirao na ulasku Dodikove stranke u vlast trebalo bi učiniti sve da u njoj ne budu ni jedni ni drugi, poručio je Konaković za kojega je "preopasan" scenarij po kojemu bi novu vlast činile tri najveće nacionalne stranke odnosno HDZ, SNSD i Stranka demokratske akcije (SDA).