Sudar auta i motora
Teška prometna kod Zaprešića, poginula osoba
Hina
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01. srp. 2026. 13:39
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U prometnoj nesreći koja se dogodila danas prijepodne kod Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).
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Prema prvim policijskim podacima nesreća se dogodila oko 10.30 sati u Igrišću u Ulici Dugi Konec.
U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku.
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