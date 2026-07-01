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Sudar auta i motora

Teška prometna kod Zaprešića, poginula osoba

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Hina
|
01. srp. 2026. 13:39
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Ilustracija: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U prometnoj nesreći koja se dogodila danas prijepodne kod Zaprešića poginula je jedna osoba, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

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Prema prvim policijskim podacima nesreća se dogodila oko 10.30 sati u Igrišću u Ulici Dugi Konec.

U policiji navode da su u prometnoj nesreći sudjelovali osobni automobil i motocikl te da je očevid u tijeku.

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Teme
nesreća prometna nesreća

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