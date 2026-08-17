Milanović sutra šalje zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici!

Na današnjoj sjednici izneseni su i novi detalji o razmjerima problema. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekao je da se na lokaciji PPK Velebit nalazi gotovo 45.000 tona ilegalno dovezenog otpada. Oko 33.000 tona je zakopano, oko 4500 tona rasuto je po silosima, dok se ispred njih nalazi još oko 650 tona otpada u približno 300 velikih vreća.