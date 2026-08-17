kaos u gospiću
Milanović sutra šalje zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici!
U Gospiću je danas trebala biti održana izvanredna sjednica Saborskog odbora o zaštiti okoliša, no ona je vrlo brzo nakon početka prekinuta.
Oglas
"Predsjednik Republike Zoran Milanović poslat će sutra Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora temeljem odredbe članka 79. Stavka 2. Ustava RH", potvrđeno nam je iz Ureda predsjednika.
Na današnjoj sjednici izneseni su i novi detalji o razmjerima problema. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost rekao je da se na lokaciji PPK Velebit nalazi gotovo 45.000 tona ilegalno dovezenog otpada. Oko 33.000 tona je zakopano, oko 4500 tona rasuto je po silosima, dok se ispred njih nalazi još oko 650 tona otpada u približno 300 velikih vreća.
Unutar silosa nalazi se i gotovo 6000 tona pomiješanog opasnog i neopasnog otpada. Fond lokaciju opisuje kao iznimno kompleksnu te ju je odredio kao prioritet za sanaciju.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas