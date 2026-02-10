Bilje
U požaru u kući kod Osijeka smrtno stradala jedna osoba
N1 Info
10. velj. 2026. 09:10
Iz osječke policije poručili su kako su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih društava Bilje i Čeminac
U obiteljskoj kući u Bilju danas oko 7.20 sati izbio je požar u kojem je jedna osoba smrtno stradala, izvijestili su iz PU osječko-baranjske
Požar, koji se proširio i na susjednu kuću, ugasili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac, dodaju iz policije.
Slijedi očevid.
