Oglas

Bilje

U požaru u kući kod Osijeka smrtno stradala jedna osoba

author
N1 Info
|
10. velj. 2026. 09:10
Policija, automobil, policijska traka, policijski auto,
PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

Iz osječke policije poručili su kako su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih društava Bilje i Čeminac

Oglas

U obiteljskoj kući u Bilju danas oko 7.20 sati izbio je požar u kojem je jedna osoba smrtno stradala, izvijestili su iz PU osječko-baranjske

Požar, koji se proširio i na susjednu kuću, ugasili su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka te dobrovoljnih vatrogasnih društava Bilje i Čeminac, dodaju iz policije.

Slijedi očevid.  

Teme
Bilje Grad Osijek Obiteljska kuća Osijek PU Osječko-baranjska Požar Smrtno stradavanje Vatrogasci

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ