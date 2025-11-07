Oglas

U požaru kuće kod Varaždina poginuo muškarac

Hina
07. stu. 2025. 15:19
U požaru koji je noćas zahvatio kuću u Ivanečkoj Željeznici smrtno je stradao 78-godišnji vlasnik koji se otrovao ugljičnim monoksidom, a uzrok tragedije bio je otvoreni žar iz peći na drva, priopćila je varaždinska policija u petak.

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo djelovanjem otvorenog žara iz peći na kruta goriva u spavaćoj sobi, uslijed čega su se zapalili papir i drva uz peć. Nesretni muškarac koji je spavao u toj sobi otrovao se ugljičnim monoksidom.

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanec koji su ugasili požar, dok je mrtvozornica konstatirala smrt uslijed trovanja ugljičnim monoksidom i izdala dozvolu za ukop.

Nakon očevida tijelo 78-godišnjaka predano je članovima obitelji.

