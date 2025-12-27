smrznula se
U šumi kod Varaždinskih Toplica pronađeno tijelo žene za kojem se tragalo
Tijelo ženske osobe, čiji je nestanak prijavljen jučer, pronašli su pripadnici HGSS-a Varaždinske županije u šumi blizu autoceste u subotu ujutro.
Smrznula se u šumi
Mrtvozornica je ustanovila da je smrt nastupila zbog smrzavanja, izvijestili su iz Policijske uprave varaždinske.
Pretražujući teren i tragajući za nestalom ženom, čiji je nestanak prijavljen Policijskoj postaji u Varaždinu u petak, pripadnici HGSS-a u subotu, u 10:15 pronašli su tijelo ženske osobe za koju je utvrđeno da je riječ o nestaloj osobi.
Tijelo je pronađeno u šumi, tri kilometra od autoceste A4, kod čvora Varaždinske Toplice.
Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da na tijelu nema tragova nasilja te da je smrt nastupila zbog smrzavanja.
Tijelo žene nakon dovršetka postupanja predano je članovima obitelji, priopćili su iz varaždinske policije.
