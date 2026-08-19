"I naši roditelji, djedovi i bake su se morali mijenjati. Mi smo sada u situaciji u kojoj moramo priznati da je jedan model poljoprivrede iza nas; tradicionalni način naših očeva je završio. Poljoprivreda je poduzetništvo u kojem će samo najsposobniji preživjeti. To nije pitanje velikih i malih. Pitanje je možemo li proizvoditi hranu na konkurentan način ili ne."