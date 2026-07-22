Jakopović iz HPK: Trgovački lobi je jači od poljoprivrednog, ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama

"Stanje je loše u cijeloj Europi, ne samo u Hrvatskoj. Poljoprivredu smo godinama shvaćali neozbiljno, iako je zajednička poljoprivredna politika nakon Drugog svjetskog rata bila ključna kako Europa više nikada ne bi ostala gladna. Tada se ulagalo mnogo novca kako bi stanovništvo imalo dovoljno hrane. Danas je trgovački lobi jači od poljoprivrednog. Mi ne možemo proizvoditi po tako niskim cijenama jer su troškovi rada, standardi i ostali troškovi u Europi znatno viši nego u trećim zemljama. Pritisak robe iz trećih zemalja toliko je velik da morate raditi goleme količine uz minimalnu zaradu, a mi u Hrvatskoj to ne možemo.