TRGOVANJE LJUDIMA

Uhićen dvojac koji je prisiljavao maloljetnika na prosjačenje

Hina
04. ožu. 2026. 08:21
PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zagrebačka policija osumnjičila je 30-godišnjakinju i 37-godišnjaka zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu maloljetnika kojega su prisiljavali na prosjačenje, zlorabeći njegovo psihičko stanje i smanjenu sposobnost prosuđivanja.

Terete ih da su od početka siječnja do 2. ožujka zlouporabom psihičkog stanja i mentalnog zdravlja maloljetnika koji kao takav nije bio sposoban donositi odluke uz smanjene sposobnosti prosuđivanja, kod njega stvorili odnos ovisnosti i nadzora, izvijestila je u srijedu policija.

Temeljem takvog odnosa poticali su ga i prisiljavali na prosjačenje na području Zagrebačke županije.

Novac koji su maloljetniku građani davali, osumnjičeni dvojac je uzeo i međusobno su ga dijelili čime su sebi pribavili neutvrđenu imovinsku korist.

Obratio se za pomoć savjesnom građaninu

S obzirom na navedenu situaciju, maloljetnik je ipak osjetio potrebu potražiti pomoć, što je i učinio kucanjem na vrata građaninu s područja Zagrebačke županije kojeg je taj postupak maloljetnika ispravno potaknuo da se obrati policiji.

Nakon što je zagrebačka policija provela kriminalističko istraživanje i privela osumnjičene, maloljetnik je stavljen pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.

Osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Utvrđeno je da su maloljetnika prisiljavali na prosjačenje zajedno i po prethodnom dogovoru, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi i protivno odredbama međunarodnog prava.

