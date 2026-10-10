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UBO GA U TRBUH

Uhićen muškarac osumnjičen za ranjavanje kod mosta u Trogiru

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N1info
|
10. lis. 2026. 17:45
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čiovski most
Policija

Policija je uhitila muškarca kojeg povezuje s napadom na muškarca pronađenog s ubodnom ranom u trbuhu kod starog čiovskog mosta u Trogiru, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

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Policija je pronašla i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da je povezan s događajem koji se zbio jučer kod starog čiovskog mosta u Trogiru, gdje je ozlijeđeni muškarac pronađen s ubodnom ranom u području trbuha, pišeIndex.

Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da nad uhićenim muškarcem provodi kriminalističko istraživanje.

Podsjetimo, policija je jučer oko 1:30 dobila dojavu da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu prevezao muškarca s ubodnom ranom u trbuhu.

Ozlijeđeni muškarac pronađen je kod starog čiovskog mosta, koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom. Nakon operacije zadržan je na daljnjem liječenju, a policija je izvijestila da nije životno ugrožen.

Zbog policijskog očevida most je bio u potpunosti zatvoren za promet.

Policija zasad nije objavila identitet uhićenog, kao ni pojedinosti o napadu i mogućem motivu. Više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.

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