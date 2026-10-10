UBO GA U TRBUH
Uhićen muškarac osumnjičen za ranjavanje kod mosta u Trogiru
Policija je uhitila muškarca kojeg povezuje s napadom na muškarca pronađenog s ubodnom ranom u trbuhu kod starog čiovskog mosta u Trogiru, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.
Oglas
Policija je pronašla i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da je povezan s događajem koji se zbio jučer kod starog čiovskog mosta u Trogiru, gdje je ozlijeđeni muškarac pronađen s ubodnom ranom u području trbuha, pišeIndex.
Splitsko-dalmatinska policija potvrdila je da nad uhićenim muškarcem provodi kriminalističko istraživanje.
Podsjetimo, policija je jučer oko 1:30 dobila dojavu da je tim hitne medicinske pomoći u bolnicu prevezao muškarca s ubodnom ranom u trbuhu.
Ozlijeđeni muškarac pronađen je kod starog čiovskog mosta, koji povezuje povijesnu jezgru Trogira s otokom Čiovom. Nakon operacije zadržan je na daljnjem liječenju, a policija je izvijestila da nije životno ugrožen.
Zbog policijskog očevida most je bio u potpunosti zatvoren za promet.
Policija zasad nije objavila identitet uhićenog, kao ni pojedinosti o napadu i mogućem motivu. Više informacija očekuje se nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas