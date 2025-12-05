Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Napadač i dalje u bijegu

"Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice. Preminula žena je majka troje djece, a kad je upucana, bila je i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi", kratko je za eMeđimurje rekao predstavnik romske zajednice na području Grada Mursko Središće, gradski vijećnik Milorad Mihanović.