traži ga policija
Preminula žena bila je majka troje djece i trudna. Napadač i dalje u bijegu
Jedna od dviju žena ranjenih u četvrtak u pucnjavi u Murskom Središću preminula je u Županijskoj bolnici u Čakovcu, dok su kod druge žene, njezine sestre, utvrđene teške ozljede opasne po život. Policija intenzivno traga za napadačem.
Policija je utvrdila da je u obiteljskoj kući u Ulici Sitnice, 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju, a potom je pri izlasku iz kuće, također iz vatrenog oružja, ranio 29-godišnjakinju, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.
Vozilima hitne medicinske pomoći obje su žene prevezene u čakovečku bolnicu, gdje je u 22.10, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.
Policija intenzivno traga za napadačem
Na mjestu događaja obavljen je očevid. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Županijskog državnog odvjetništvu u Varaždinu naložila je obdukciju te je mrtvo tijelo 28-godišnjakinje prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu.
Kako neslužbeno doznaje portal eMeđimurje muškarac je u kući upucao svoju nevjenčanu suprugu, a na ulici njezinu sestru.
"Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice. Preminula žena je majka troje djece, a kad je upucana, bila je i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi", kratko je za eMeđimurje rekao predstavnik romske zajednice na području Grada Mursko Središće, gradski vijećnik Milorad Mihanović.
"Apeliram na sve – predajte ilegalno oružje! Nemojte se igrati sa svojim i tuđim životima! Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!", rekao je.
