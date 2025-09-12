istraga zbog mita
Uskok otkrio kako se muljalo u Hrvatskim šumama pri nabavi drvene građe
Uskok je, na temelju istraživanja nezakonitosti u Hrvatskim šumama (HŠ) započetog 2023. godine u suradnji s Upravom HŠ-a te policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv poduzetnika Marija Jankovića (50) i još 16 djelatnika HŠ-a zbog primanja i davanja mita za pogodovanja kupcima drvene građe.
Tužiteljstvo i policija su, ne navodeći identitete, izvijestili kako Jankovića sumnjiče da je od ožujka 2024. do 10. rujna 2025. odgovornim osobama u Hrvatskim šumama davao novac i razne usluge, a zauzvrat je za svoja i povezana trgovačka društva osiguravao povlašteni tretman u dodjeli drvnih sortimenata.
Uskok i policija dodaju da se 16 odgovornih osoba iz HŠ-a s područja Zagreba, Bjelovara, Vrbovca, Garešnice, Grubišnog Polja, Ivanske, Daruvara, Čazme i Suhopolja sumnjiči za primanje mita. Time su omogućili Jankoviću i njegovim partnerima prioritet u isporuci drva i to u količini, kvaliteti, vrsti i dinamici koju je on sam određivao, bez obzira na stvarne potrebe tržišta i druge ugovorne kupce.
Sumnja se i da je voditelj Sektora komercijalnih poslova u Direkciji HŠ-a Darko Sušanj (62) za novčanu nagradu naložio svojim podređenima da osiguraju isporuke drva prema zahtjevima Jankovića, vlasnika tvrtki Atlas MR i Jasen, ali i drugim tvrtkama poput Herc tradea, Drvne industrije Zelina, Interijera Sabljo, Slavonije DI te obrta Stolarija Vever iz Novog Marofa.
Prema pisanju medija, među rukovoditeljima u HŠ koji su osumnjičeni u malverzacije su Ivan Cug, voditelj Uprave šuma podružnice Bjelovar, Dalibor Bakran, voditelj komercijalnih poslova u istoj podružnici, Slaven Šarić, upravitelj Šumarije Vrbovec te Mladen Greidl, upravitelj Šumarije Garešnica, kao i više šumarskih tehničara i revirnika.
Uskok navodi kako je Janković dao Sušnju 15.000 eura mita kako bi on osigurao tražene količine drva, vodio brigu o isporuci drva te kontaktirao podređene voditelje služi da prenesu obvezu isporuke drva. Neslužbeno se doznaje da je Sušanj priznao istražiteljima primanje mita za pogodovanje kupcima.
Tužiteljstvo sumnja da je Ivan Cug za osiguravanje prenošenje obveze isporuke drva s područja jedne na područje drugih podružnica od Jankovića primio 10.000 eura mita, dok je Dalibor Bakran od Jankovića za tu uslugu, kao i za otvaranje naloga za isporuku drva tvrtkama od Jankovićevog interesa primio od potonjeg najmanje 50.000 eura.
Uskok i policija također sumnjaju da je Slaven Šarić osigurao Jankoviću isporuku drva te za njega izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce za što je primio 500 eura, a prihvatio je i ponudu besplatnog izvođenja građevinskih radova i opremanja objekta u njegovom vlasništvu u vrijednosti od najmanje 5000 eura.
Prema sumnjama tužiteljstva i policije, jedan od osumnjičenika primio je od Jankovića 5000 eura mita kako bi osiguravao isporuku drva, izdvajao i čuvao kvalitetnije trupce te umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost.
Umanjivali kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost
Nadalje je osumnjičeni šumarski tehničar Šumarije Ivanska, za osiguravanje odabira kvalitetnijih trupaca te prepuštanja trupaca u vrijednosti 6360 eura i neiskazivanja navedenog u poslovnim ispravama HŠ-a, primio od Jankovića najmanje 6600 eura.
Uskok sumnja i da je revirnik Šumarije Čazma primio od Jankovića 5600 eura kako bi mu omogućio povlaštenu isporuku drva. Revirnik je pritom, ističe tužiteljstvo, također umanjivao kakvoću drva, a time i njegovu vrijednost.
Ostali okrivljenici su za usluge povlaštenih isporuka drva, odabira i čuvanja kvalitetnijih trupaca i umanjivanje kakvoće i vrijednosti drva te uvažavanja reklamacija kvalitete drva bez utvrđivanja stvarnog stanja od Jankovića primili mitu u rasponu od 200 do 800 eura.
Uskok će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv 14 okrivljenika, a za jednog okrivljenika je određena mjera opreza zabrane obavljanja poslovne aktivnosti.
Ovaj slučaj jedan je od tri postupka čija je poveznica poduzetnik Janković koji je, osim na korupciju, osumnjičen i za utaju poreza te prijevaru na štetu fondova Europske unije.
Uskok je u četvrtak izvijestio kako je pokrenuo istragu protiv Jankovića i još petorice osumnjičenika te jedne tvrtke zbog sumnje da su lažnim računima prikazivali nepostojeći promet drvne građe i potom lažirali porezne obračune, a novac prali ulaganjem u kriptovalute, zlato i pozajmice.
Skupina koju tužiteljstvo tereti zbog zločinačkog udruživanja, utaje poreza, pranja novca i pomaganja u utaji poreza na taj je način navodno državni proračun oštetila za 831.000 eura i zaradila najmanje 205.000 eura.
Janković se našao i pod istragom Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu zbog subvencijske prijevare u kupnji polovnih strojeva za brikete iz Srbije koji su prikazivani kao novi. Krivnju su, prema pisanju medija, pred europskim istražiteljima priznali njegovi suokrivljenici, bračni par Ružica i Ivan Sabljo.
