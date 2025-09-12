Uskok otkrio kako se muljalo u Hrvatskim šumama pri nabavi drvene građe

Uskok i policija dodaju da se 16 odgovornih osoba iz HŠ-a s područja Zagreba, Bjelovara, Vrbovca, Garešnice, Grubišnog Polja, Ivanske, Daruvara, Čazme i Suhopolja sumnjiči za primanje mita. Time su omogućili Jankoviću i njegovim partnerima prioritet u isporuci drva i to u količini, kvaliteti, vrsti i dinamici koju je on sam određivao, bez obzira na stvarne potrebe tržišta i druge ugovorne kupce.