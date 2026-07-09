Uskok proširio istragu protiv bivšeg HDZ-ovog načelnika

Također se sumnja da je Josip Horvat Bambo, od 31. listopada 2019. do 23. rujna 2020. u Viru, u cilju zametanja traga i neistinitog prikazivanja da novac stečen na prethodno opisane načine proizlazi iz zakonitog izvora, zatražio od ostalih okrivljenika da ga koriste prilikom podizanja gotovinskih sredstava s bankomata i uplaćuju ih kao pozajmice drugim trgovačkim društvima te koriste za daljnja ulaganja, a što su isti prihvatili.