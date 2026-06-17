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Droga i pranje novca

Nova akcija USKOK-a: Uhićeno više osoba!

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N1 Info
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17. lip. 2026. 12:27
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13:33
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USKOK, PNUSKOK N1
N1

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava istarska.

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Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

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