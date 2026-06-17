Droga i pranje novca
Nova akcija USKOK-a: Uhićeno više osoba!
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava istarska.
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Navedene radnje provode se na području Istarske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te kaznena djela pranja novca.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
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