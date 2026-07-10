Željeznička nesreća
Užas kod Drniša: Vlak naletio na muškarca, umro je na mjestu
Muškarac je poginuo jutros u naletu teretnog vlaka u mjestu Uzdolje kod Drniša, a željeznički promet na toj dionici privremeno je obustavljen.
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Policijska uprava šibensko-kninska jutros je u 8:25 zaprimila dojavu o željezničkoj nesreći u Uzdolju, nedaleko od Drniša.
Prema prvim dostupnim informacijama, teretni vlak koji prometuje na relaciji Ogulin – Solin naletio je na zasad nepoznatog muškarca. Uslijed siline udara pješak je zadobio ozljede opasne po život te je preminuo na mjestu nesreće.
"Odmah po zaprimanju dojave na mjesto nesreće upućene su sve žurne službe", priopćili su iz šibensko-kninske policije.
Zbog provođenja očevida željeznički promet na toj dionici u potpunosti je obustavljen od 8:25 sati.
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