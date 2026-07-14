Vatrena stihija
VIDEO, FOTO / Vatrogasci doveli pod kontrolu veliki požar u Međimurju: Čule su se i eksplozije
Veliki požar koji je u utorak poslijepodne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja, a hitna medicinska pomoć pregledala je sedam osoba koje su bile izložene dimu.
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Požar je izbio u poslijepodnevnim satima, nakon čega su na teren upućene brojne vatrogasne snage iz cijelog Međimurja kako bi spriječile širenje vatre na okolne objekte.
Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz VZŽ Međimurske i JVP Čakovec, a lokalni mediji navode kako je riječ o jednoj od najvećih vatrogasnih intervencija na tom području posljednjih godina.
"Radilo se o iznimno teškoj intervenciji u kojoj je gorjela velika količina boja, otapala i plastike. Brzom reakcijom i dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasaca te ispravnim odlukama zapovjednika na intervenciji, požar je stavljen pod kontrolu i spriječena je veća materijalna šteta. Još jednom smo pokazali da smo spremni djelovati i u najtežim intervencijama", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te pohvalio sve sudionike intervencije, navodi HVZ.
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj rekao je da vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta.
Na požarištu su intervenirala i dva tima Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, a prema informacijama Zavoda, pregledano je ukupno sedam osoba, među kojima su, prema prvim podacima, radnici tvrtke u kojoj je izbio požar te jedan vatrogasac koji je sudjelovao u gašenju.
Kod svih su utvrđene tegobe povezane s udisanjem, odnosno gutanjem dima, a iz Zavoda ističu da nema teže ozlijeđenih te da je zdravstvena situacija pod nadzorom.
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