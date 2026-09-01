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VELIKA BUKTINJA

VIDEO / Gori kod Drniša, požar gase vatrogasci i kanaderi

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N1info
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01. ruj. 2026. 14:10
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Screenshot: Vatrogasci 193/Facebook

Na području Miljevaca u Šibensko-kninskoj županiji izbio je požar otvorenog prostora, a na terenu je angažiran veći broj vatrogasaca i zračne snage.

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Požar je buknuo na području Širitovaca, a dojava o vatrenoj stihiji zaprimljena je danas u 11:23 sati. Nakon dojave na teren su upućene vatrogasne snage, piše Dalmacija danas.

U gašenju trenutačno sudjeluje 14 vatrogasaca sa sedam vozila Javne vatrogasne postrojbe Drniš te DVD-ova Promina i Drniš.

U akciju su uključene i zračne snage. Požar gasi jedan Air Tractor, a angažirana su i dva kanadera.

Vatrogasci i dalje rade na požarištu, dok će više informacija o opožarenoj površini i stanju na terenu biti poznato naknadno.

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Teme
požar požar kod šibenika požar širitovci

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