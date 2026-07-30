POŽAR BRZO LOKALIZIRAN
VIDEO / Gorjelo na Karepovcu, nad odlagalištem gusti dim
Požar koji je u četvrtak izbio na splitskom odlagalištu otpada Karepovac vatrogasci su ubrzo nakon dojave lokalizirali, a prema prvim informacijama nema ozlijeđenih.
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Na intervenciju je upućeno devet vatrogasaca s tri vozila, koji su požar lokalizirali 25 minuta nakon zaprimljene dojave, piše Dalmacija danas.
Prema prvim informacijama, gorio je miješani komunalni otpad na sjevernoj strani odlagališta. Vatra nije zahvatila veliku površinu, a prema dostupnim informacijama nije se proširila na glomazni otpad, čime je spriječeno njezino daljnje širenje.
Djelatnici Čistoće odmah su počeli zatrpavati opožareni dio odlagališta kako bi spriječili širenje požara.
Iznad Karepovca bio je vidljiv gust dim, a zasad nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku izbijanja požara.
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